『かわ畑 フラワーポット 鉢カバー プランター ウサギ 1708SHU004【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 27分に出品され03月09日 16時 27分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
かわ畑 フラワーポット 鉢カバー プランター ウサギ 1708SHU004
【商品説明】
・[素材]樹脂(ポリレジン)
【サイズ】
高さ : 23.00 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 2.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8189円
486 入札履歴
終了
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