『かわ畑 フラワーポット 鉢カバー プランター ウサギ 1708SHU004【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 27分に出品され03月09日 16時 27分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

かわ畑 フラワーポット 鉢カバー プランター ウサギ 1708SHU004



【商品説明】

・[素材]樹脂(ポリレジン)



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。