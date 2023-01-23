三菱ふそう 17 スーパーグレート NEW スーパー グレート メッキ バイザー サイド バイザー 雨除け【2024年最新】

商品情報

三菱ふそう スーパーグレート メッキ バイザー サイドバイザー 雨除け 左右 適合車種 ・スーパーグレート H8年6月~H19年3月（1996.6~2007.3） ・07スーパーグレート H19年4月~H29年4月（2007.4~2014.4） ・17 スーパーグレート H29.5~(2017.5~) 装着は裏面の両面テープで張り付けるだけの簡単装着です。 装着前に必ず仮合わせ及び脱脂作業を行ってください。 不十分な場合剥がれの原因となる場合が御座います。 ※左右セットとなります。 サイドビューに純正とは違う高級感と威圧感・重厚感を与えます。 材質はABS製クロームメッキになります。 ※一部加工が必要になる場合がございますので ※専門業者での取り付けをお願いします。 新品・未使用品ですが社外品になりますので多少の輸送傷等がある場合が御座います。