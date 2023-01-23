『ds-2555314 ペットベッドS 約幅52.5cm LBR ライトブラウン 組立品 (ds2555314)【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 02時 24分に出品され05月04日 02時 24分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【型番】TP-0120N-S LBR