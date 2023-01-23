『テイルズ オブ フェスティバル 2018 限定版 Blu-ray【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 08時 54分に出品され04月07日 08時 54分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テイルズ オブ フェスティバル 2018 限定版 Blu-ray



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。