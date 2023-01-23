『United HOMME クロスライン×馬革 セカンドバッグ (レッド)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 14時 23分に出品され04月22日 14時 23分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

United HOMME クロスライン×馬革 セカンドバッグ (レッド)



【商品説明】

・サイズ （約）W26cm×H14cm（持ち手含まず）×D11cm

・ストラップの種類: ダブルハンドル， クロスボディ

・フェイクレザー（合成皮革） ※側面/底面/ライン部分※

・仕様 ・ダブルファスナー式収納を採用しております。

・収納A<大ポケット×1 ファスナー式ポケット×1> <大ポケット×1 ファスナー式ポケット×1>

・留め具の種類: ジッパー

・素材 ・ホースハイド（馬革） ※表面/後面※

・表地: フェイクレザー，レザー



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ United

HOMME

クロスライン×馬革

セカンドバッグ

(レッド)