『United HOMME クロスライン×馬革 セカンドバッグ (レッド)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 14時 23分に出品され04月22日 14時 23分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
United HOMME クロスライン×馬革 セカンドバッグ (レッド)
【商品説明】
・サイズ （約）W26cm×H14cm（持ち手含まず）×D11cm
・ストラップの種類: ダブルハンドル， クロスボディ
・フェイクレザー（合成皮革） ※側面/底面/ライン部分※
・仕様 ・ダブルファスナー式収納を採用しております。
・収納A<大ポケット×1 ファスナー式ポケット×1> <大ポケット×1 ファスナー式ポケット×1>
・留め具の種類: ジッパー
・素材 ・ホースハイド（馬革） ※表面/後面※
・表地: フェイクレザー，レザー
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 16.80 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8187円
188 入札履歴
終了
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