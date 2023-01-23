『DOD(ディーオーディー) ワンポールテントS 3人用 収納コンパクト&かんたん設営 T3-44-BK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 22時 17分に出品され03月11日 22時 17分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

・インナーサイズ：（約）W270×D230×H170cm

・サイズ：（約）W320×D270×H170cm

・付属品：キャリーバッグ、ペグ×13本、ロープ×6本（テントに取り付け済）

・収納サイズ：（約）W52×D14×H14cm

・材質：フライシート、フロア：75D ポリエステル （PUコーティング）、ポール：スチール

・耐水圧：フライシート：2000mm、フロア：5000mm

・重量：（約）3.1kg



※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【サイズ】

高さ : 16.40 cm

横幅 : 16.60 cm

奥行 : 54.00 cm

重量 : 3.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品商品について・・・

商品サンプル画像に賞味期限が記載されている場合がございますが、それはあくまでもサンプルであり、納品商品の本来の賞味期限ではありません。納品される食品商品の賞味期限は充分期限があるものが納品されます。