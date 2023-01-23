『クロード・ヴァル ロゼ/ドメーヌ・ポール・マス 750ml×12本 (ロゼワイン）【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 13時 45分に出品され04月22日 13時 45分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
クロード・ヴァル・ロゼは南仏の豊かな気候を表現したロゼワイン。華やかで瑞々しいチェリーなどのアロマと、南仏らしい豊かな果実味をお楽しみ頂けます。
品種：グルナッシュ50％、サンソー30％、シラー20％
産地：フランス・ラングドック・ルーション
※こちらの商品は取り寄せ商品となりますので、メーカー欠品の場合はご了承下さい。
ミシェル・グロ ヴォーヌ・ロマネ・プルミエ・クリュ・クロ・デ・レア[2013] モノポール [正規品] 赤
¥ 8185
バローロ ブッシア ヴィーニャ モンドゥーカ 2007 オッデーロ 赤 750ml
¥ 8185
シャサーニュ・モンラッシェ1erクリュ モルジョ クロドラシャベル2014 750ml(wセンター便）
¥ 8185
ジネステ ダム ド フランス ブラン 12本セット ケース販売 フランス 白 ワイン 750ml×12 wine
¥ 8185
ダム ド フランス ルージュ 12本セット ケース販売 フランス 赤 ワイン 750ml×12 wine
¥ 8185
シュレーダー＆シーラー社 フィロンドール 12本セット ケース販売 フランス 白 ワイン 750ml×12 まとめ買い wine
¥ 8185
シュレーダー＆シーラー社 フィロンルージュ 12本セット ケース販売 フランス 赤 ワイン 750ml×12 まとめ買い wine
¥ 8185
バルバレスコ ヴァノトゥ 2018 ペリッセロ 赤 750ml
¥ 8185
ペレラーダ イー エックス イー エックス ドセ 750ml 送料無料 本州のみ 東亜 スペイン カタルーニャ 赤ワイン 4143001024
¥ 8185
ペレラーダ イー エックス イー エックス ドセ 750ml 東亜 スペイン カタルーニャ 赤ワイン 4143001024 送料無料 本州のみ
¥ 8185
白ワイン シャサーニュ モンラッシェ 2020 ベルトラン バシュレ
¥ 8185
サルヴィアーノ カステッロ・ディ・ティティニャーノ トゥルロ 750ml 6本セット 赤ワイン 辛口 イタリア
¥ 8185
エラスリス ラス・ピサラ ピノ・ノワール チリ産赤ワイン Vina Errazuriz
¥ 8183
クロ・デュ・ヴァル カベルネソーヴィニヨン エステイト， スタッグスリープ・ディストリクト， ナパヴァレー 2011 カリフォルニアワイン ナパバレー 高級
¥ 8183
スパークリングワイン ラダチーニ・メティエ・ブリュット 750ml × 1ケース / 6本 モルドバ のし・ギフト・サンプル各種対応不可
¥ 8183
ドメーヌ・ベルトラン・バシュレ シャサーニュ・モンラッシェ [2020]750ml (白ワイン)
¥ 8183
イタリア オーガニック赤 飲み比べ6本セット
¥ 8182
ヴォーヌ ロマネ 2021 蔵出し限定品 ドメーヌ クリストフ シュヴォー 樹齢40〜70年VV 赤ワイン フランスワイン フルボディ 辛口 正規品
¥ 8182
落札価格8187円
417 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！