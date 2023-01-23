『クロード・ヴァル ロゼ/ドメーヌ・ポール・マス 750ml×12本 (ロゼワイン）【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 13時 45分に出品され04月22日 13時 45分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 クロード・ヴァル・ロゼは南仏の豊かな気候を表現したロゼワイン。華やかで瑞々しいチェリーなどのアロマと、南仏らしい豊かな果実味をお楽しみ頂けます。

品種：グルナッシュ50％、サンソー30％、シラー20％

産地：フランス・ラングドック・ルーション





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