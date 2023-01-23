『信楽焼 窯肌変形小判水盤 13号【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 17時 48分に出品され04月27日 17時 48分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4589958789473
商品コード
a-B08H1SZ54F-20231205
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落札価格8187円
315 入札履歴
終了
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