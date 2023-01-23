『umbra 植木鉢 横長 楕円 プランター ガーデンセット インテリア ホワイト GIARDINO 21009612660【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 03時 56分に出品され03月11日 03時 56分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
umbra 植木鉢 横長 楕円 プランター ガーデンセット インテリア ホワイト GIARDINO 21009612660
【商品カテゴリ】
ガーデニング用バスケット
【商品説明】
・W340×D140×H345mm
・付属品:専用プレート3枚
・本体重量:約1.9kg
・生産国:中国
・素材:スチール、ABS樹脂
【サイズ】
高さ : 19.30 cm
横幅 : 38.10 cm
奥行 : 39.62 cm
重量 : 2.45 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8187円
64 入札履歴
終了
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