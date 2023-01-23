『モズ リュックサック、バックパック、デイパック 「EVERY-ZZCI」シリーズ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 05時 14分に出品され05月03日 05時 14分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在2件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モズ リュックサック、バックパック、デイパック 「EVERY-ZZCI」シリーズ ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 35.20 cm
奥行 : 50.39 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8187円
2 入札履歴
終了
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