『バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 11時 57分に出品され03月09日 11時 57分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ネイビー
【商品説明】
・ソール素材または裏地: ナイロン
・タテ15cmxヨコ21.5cmxマチ5.5cm
・メイン素材: 合成皮革
・原産国:日本
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー，ナイロン
・表地:合成皮革/裏地:ナイロン
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 25.60 cm
重量 : 340.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
モレスキン ビジネスバッグ 13インチPC収納 撥水加工 ショルダーストラップ付 ET9NBDBH13 ノートブック デバイス バッグ ホリ
¥ 8187
雅革 ショルダーバッグ メンズ 本革 牛革 斜め掛けバッグ ミニショルダーバッグ 鞄 レザー 通勤 通学 アウトドア (ダークブラウン)
¥ 8186
[アルファインダストリーズ] ボディバッグ ワンショルダー メンズ 66010 ALPHA INDUSTRIES ナイロン スリングバッグ UP ONE SHOULDER 【50】グリーン
¥ 8186
ディッキーズ リュックサック DK LOGO TAPE BACKPACK ブラック
¥ 8186
MYSTERY RANCH(ミステリーランチ) DISTRICT 4 ディストリクト 4 19761507 ハマス ワンサイズ
¥ 8186
アフタヌーンティー リビング AfternoonTea LIVING キャリー HP98 6WAYボストンバッグ ブラック
¥ 8185
ランバンオンブルー ペンケース LVB パーシャル小物 オレンジ
¥ 8185
ダーウィン ボディバッグ カジュアル メンズ オレンジ
¥ 8185
スラッシャー リュック 30L (ノートパソコン収納可能・撥水加工) THR-261 / Backpack A4収納 BKBG_ブラック・ベ
¥ 8185
ムスタッシュ リュック(タウン・ビジネス用) YUQ5766 ブルー
¥ 8185
CONDOR（コンドル） タクティカルギア 156 EDCショルダーバッグ OD
¥ 8185
エムシー多機能収納 ビジネスバッグ メンズ ビジネスリュック バックパック 通勤 出張 旅行 通学 大容量 撥水 USBポート充電 A4 1
¥ 8185
本革 牛革 リュック リュックサック レディース バックパック デイパック レザーバッグ ショルダーバッグ 通勤 通学 おしゃれ 牛革
¥ 8185
本革 牛革 リュック リュックサック レディース バックパック デイパック レザーバッグ ショルダーバッグ 通勤 通学 おしゃれ 牛革
¥ 8185
エスエスケイ バックパック
¥ 8184
G.E.O.LANDショルダーバッグ メンズ 黒 ブラック
¥ 8184
ムスタッシュ ショルダーバッグ(タウン用) JLG4652 ブラック
¥ 8184
サンエイ 帆布メール用ボストン(SS) 馬蹄錠金具付(南京錠付属無) 赤 BTSS-U-09 9L 25 cm 0.5kg ブルー
¥ 8184
落札価格8187円
840 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！