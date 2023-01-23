『バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 11時 57分に出品され03月09日 11時 57分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バレンチノサバティーニ 三角ポーチ ストラップ付 本革付属 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製 ネイビー



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ナイロン

・タテ15cmxヨコ21.5cmxマチ5.5cm

・メイン素材: 合成皮革

・原産国:日本

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー，ナイロン

・表地:合成皮革/裏地:ナイロン



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 25.60 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ バレンチノサバティーニ

三角ポーチ

ストラップ付

本革付属

木和田

鞄の聖地兵庫県豊岡市製

ネイビー