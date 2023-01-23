『(SGL Collection) ジャケット メンズ 中綿 ダウンジャケット 長袖 デザイン フード 付き ジップアップ アウター 薄手 軽【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 24分に出品され03月17日 01時 24分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(SGL Collection) ジャケット メンズ 中綿 ダウンジャケット 長袖 デザイン フード 付き ジップアップ アウター 薄手 軽量 ライト ダウン シンプル スリム フィット カジュアル ストリート 黒 青 男 撥水 防水 防寒 冬 ファッション おしゃれ きれいめ キレイめ サロン系 ビジネス スポーツ 学生 コーディネート (XXL， ブラック x ブルー 黒 x 青)
【商品カテゴリ】
メンズGジャン、デニムジャケット
【商品説明】
・SGL Collectionは日本人の体型に合わせたサイズで独自製作！また、検品・糸くずの処理等も人の手で処理しております！ 一般流通品に比べ品質等級までもグレードアップした製品をお届けいたします！！
・※サイズの身長表記は参考値です。個人差
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 23.40 cm
奥行 : 26.00 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8187円
215 入札履歴
終了
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