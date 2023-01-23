『(SGL Collection) ジャケット メンズ 中綿 ダウンジャケット 長袖 デザイン フード 付き ジップアップ アウター 薄手 軽【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 24分に出品され03月17日 01時 24分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

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【商品カテゴリ】

メンズGジャン、デニムジャケット



【商品説明】

・SGL Collectionは日本人の体型に合わせたサイズで独自製作！また、検品・糸くずの処理等も人の手で処理しております！ 一般流通品に比べ品質等級までもグレードアップした製品をお届けいたします！！

・※サイズの身長表記は参考値です。個人差



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 23.40 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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カテゴリ ファッション

メンズファッション

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