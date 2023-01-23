『Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）完全ワイヤレスイヤホン / Bluetoo【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 21時 36分に出品され03月06日 21時 36分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）完全ワイヤレスイヤホン / Bluetoo



【商品説明】

・ウルトラノイズキャンセリング：周囲の環境に応じて3つのノイズキャンセリングモードから選択が可能です。交通機関モードは乗り物のエンジン音を最小限に抑え、屋外モードは車の走行音や風の音を、屋内モードは周囲の会話や足音などの騒音を低減します。

・クリアな音声通話：Soundcore Life P3は、ノイズリダクション機能を搭載した6つのマイク（各イヤホンに3つ）により、WEB会議や電話の相手にあなたの音声をよりクリアに伝えます。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・充実のアプリ機能に対応：Soundcoreアプリ上で、ノイズキャンセリングモードの選択やイコライザー設定をカスタマイ



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 11.60 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。