『10mois(ディモワ) たまごマットおくるみCLOUD 32x65x6cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 19時 46分に出品され03月24日 19時 46分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

10mois(ディモワ) たまごマットおくるみCLOUD 32x65x6cm



【商品説明】

・[サイズ]おくるみ:約137×105cm(フリル含まず)，たまごマット:約32×65×厚み6cm

・[セット内容]たまごマットおくるみ(側地)・たまごマットCLOUD 中しん

・[対象年齢]0歳~生後3ヶ月/おくるみとして，3ヶ月~3歳/薄手ケットとして

・[生産国]日本

・[素材]本体:コットン，たまごマット:ポリエステル

・中わたには、ヘタりにくく優れた弾力性のウォシュロンわたを使用します



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。