『ウォーターサーバー 卓上 水道水 ペットボトル コック 本体 水 プッシュ式 コンパクト 小型ポータブル給湯器 ロック付き ミニタイプ 家庭用 旅行用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 16分に出品され03月26日 23時 16分に終了予定です。即決価格は8,187円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品内容】：卓上型ウォーターサーバー
【サイズ】：(約)185*100*70mm
【コード長さ】：(約)185mm
【重量】：(約1.15kg
【定格電圧】：220V 50/60Hz
【材質】：PP/ABS
使用上の注意事項
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。
※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。
※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。
※海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
以上、ご同意の上ご購入ください！
卓上 ウォーターサーバー ペットボトル対応 プッシュ式 温水 冷水 ボトル ロック付き コンパクト 2L 500ml ミニタイプ 軽量 家庭用 コーヒー 紅茶 お茶 軽量 チャイルドロック
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落札価格8187円
82 入札履歴
終了
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