『マスプロ電工 ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースター EP3UBCB【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 23時 55分に出品され03月08日 23時 55分に終了予定です。即決価格は8,186円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マスプロ電工 ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースター EP3UBCB



【商品説明】

・伝送周波数帯域：470～710MHz（UHF ch.13～52），1032～3224MHz（BS・CS） 利得：41dB(38～44dB)/470～710MHz，27dB(24～30dB)/1032MHz 35dB(32～ 38dB)/3224MHz 雑音 指数：3dB以下， 8dB以下 定格出力レベル：103dBμV(9波)， 93dBμV/1032MHz 101dBμV/3224MHz(50波) VSWR：3以下， 2.5以下 入・出力インピー ダンス：75Ω（F型端子） 使用温度範囲：-20～+50（増幅部）、-10～+40（電源



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 12.90 cm

奥行 : 20.70 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。