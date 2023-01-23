『松橋研究所 有害菌類除去抑制剤 白点キラー 海水魚専用水槽用 海水魚専用 500ml【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 08分に出品され03月04日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,186円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

松橋研究所 有害菌類除去抑制剤 白点キラー 海水魚専用水槽用 海水魚専用 500ml



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :6×6×20cm

・本体重量:0.56kg



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 16.10 cm

奥行 : 21.70 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。