『ogawa(オガワ) 寝袋 コンパクトシュラフUL 最低使用温度15度 1072【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 14時 18分に出品され04月08日 14時 18分に終了予定です。即決価格は8,186円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ogawa(オガワ) 寝袋 コンパクトシュラフUL 最低使用温度15度 1072



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 30.10 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。