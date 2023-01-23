『データシステム(Datasystem) テレビキット(切替タイプ) ダイハツディーラーオプション用 DTV422【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 19時 53分に出品され03月10日 19時 53分に終了予定です。即決価格は8,186円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

データシステム(Datasystem) テレビキット(切替タイプ) ダイハツディーラーオプション用 DTV422



【商品説明】

・TVコントロールユニット外形寸法：W60mm×H13mm×D37mm（突起部除く）

・【適合情報】《ダイハツ ディーラーオプション》・NSZN-Y71DS N240 2021年モデル 9インチスタイリッシュメモリーナビ （2021年2月時点）

・切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。

・装着する車種またはナビの機種により、製品の適合品番が異なります。詳しい適合はデータシステムのホームページをご参照ください。

・走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば、走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 21.40 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。