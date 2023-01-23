『背景紙 バック紙 ハワイアンビーチ アロハ フラミンゴ トロピカル ピンク 夏 パーティー 誕生日 結婚式 壁紙 ウォールペーパー 写真撮影【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 13時 10分に出品され04月11日 13時 10分に終了予定です。即決価格は8,186円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

背景紙 バック紙 ハワイアンビーチ アロハ フラミンゴ トロピカル ピンク 夏 パーティー 誕生日 結婚式 壁紙 ウォールペーパー 写真撮影 スタジオ 撮影小道具 [13595-13650]



【商品説明】

・カラー：Style3

・サイズ：ビニール250×180cm

・バリエーションに富んだ背景は、被写体を引き立たせます！

・夏を彩るルームデコレーションとして。

・小さいお子様の写真撮影の背景ウォールシートとして活用できます。



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 19.50 cm

奥行 : 27.10 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。