『カバリーニ 202 カレンダー 壁掛け ナショナルパーク 472086 【並行輸入】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 00時 02分に出品され03月25日 00時 02分に終了予定です。即決価格は8,185円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ナショナルパーク 壁掛け 472086

・サイズ縦39×横34×厚さ0.9cm 壁掛けカレンダー

・重量550g

・仕様リング綴り

・その他1989年の創業以来作り続けられているCavallini社定番の人気商品。収集した膨大はコレクションの中からイメージを選び出し、イタリア製の高品質なペーパーにプリントされています。毎月クラシカルで洗練されたデザインを鑑賞することができます。裏表紙に12か月のデザインを見ることができます。