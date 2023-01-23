『日本ポリ鉢販売(Japan Porihachi Hanbai) ポリ鉢 ハードポットHP-150180鉢入 NI-127 モスグリーン 18【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 09時 18分に出品され04月17日 09時 18分に終了予定です。即決価格は8,185円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本ポリ鉢販売(Japan Porihachi Hanbai) ポリ鉢 ハードポットHP-150180鉢入 NI-127 モスグリーン 18



【商品説明】

・商品サイズ:外径13.8cm×高さ14cm

・容積:約1370CC

・素材:ポリプロピレン

・製造国:日本



【サイズ】

高さ : 43.00 cm

横幅 : 43.50 cm

奥行 : 56.50 cm

重量 : 17.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。