『セントアンドリュース 継続定番商品 ヘッドカバー エナメルシリーズ(ユーティリティ用・番手:3・4・5・X) / ゴルフ UT / 042-【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 00時 44分に出品され04月25日 00時 44分に終了予定です。即決価格は8,184円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セントアンドリュース 継続定番商品 ヘッドカバー エナメルシリーズ(ユーティリティ用・番手:3・4・5・X) / ゴルフ UT / 042-



【商品説明】

・メイン素材: 本体:合成皮革，ニット部分:ポリエステル

・ユニセックス商品

・留め具の種類: 該当なし



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 20.40 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。