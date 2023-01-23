『セントアンドリュース 継続定番商品 ヘッドカバー エナメルシリーズ(ユーティリティ用・番手:3・4・5・X) / ゴルフ UT / 042-【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 00時 44分に出品され04月25日 00時 44分に終了予定です。即決価格は8,184円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セントアンドリュース 継続定番商品 ヘッドカバー エナメルシリーズ(ユーティリティ用・番手:3・4・5・X) / ゴルフ UT / 042-
【商品説明】
・メイン素材: 本体:合成皮革，ニット部分:ポリエステル
・ユニセックス商品
・留め具の種類: 該当なし
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 20.40 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8184円
560 入札履歴
終了
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