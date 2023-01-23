『馬用 前後肢プロテクター4点セット FULLサイズ 前肢後肢 ホースブーツ レッグプロテクター Klaus 足プロテクター 脚ガード 馬具【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 00分に出品され03月20日 02時 00分に終了予定です。即決価格は8,184円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

馬用 前後肢プロテクター4点セット FULLサイズ 前肢後肢 ホースブーツ レッグプロテクター Klaus 足プロテクター 脚ガード 馬具



【商品説明】

・FULLサイズ

・マジックテープ式

・表側は衝撃を吸収するPVCシェル素材、内側は肌に優しく擦れにくいネオプレーン素材

・馬の足を守る四肢（前肢左右・後肢左右）用プロテクターセット



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 25.50 cm

奥行 : 27.30 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。