『アトリエサンロクゴ ワイシャツセット ワイシャツ 5枚セット 形態安定 長袖Yシャツ ワークシャツ ビジネスワイシャツ メンズ AT101-【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 14時 32分に出品され03月19日 14時 32分に終了予定です。即決価格は8,184円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アトリエサンロクゴ ワイシャツセット ワイシャツ 5枚セット 形態安定 長袖Yシャツ ワークシャツ ビジネスワイシャツ メンズ AT101-



【商品説明】

・お手入れ方法: 洗濯機可

・ビジネスからカジュアルまで

・メイン素材: 75% ポリエステル， 25% 綿

・丈夫で速乾性のある綿混素材

・幅広く使える定番のワイシャツ

・形態安定の高品質ワイシャツ

・素材構成: 75% ポリエステル， 25% 綿

・防シワ加工



【サイズ】

高さ : 20.40 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 40.50 cm

重量 : 1.47 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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