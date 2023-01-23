『GSI コーヒーボイラー ホウロウ 36カップ用 ブルー 11872008002036 5.4L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 52分に出品され03月17日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,184円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GSI コーヒーボイラー ホウロウ 36カップ用 ブルー 11872008002036 5.4L
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 25.60 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 1.68 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8184円
396 入札履歴
終了
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