『日本のロゴ&マーク集 Vol.4 LOGO & MARK IN JAPAN Vol.4 (alpha books)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 10時 18分に出品され04月25日 10時 18分に終了予定です。即決価格は8,184円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本のロゴ&マーク集 Vol.4 LOGO & MARK IN JAPAN Vol.4 (alpha books)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 22.60 cm

奥行 : 29.60 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。