『セットランバン LANVIN エクラ ドゥ アルページュ EDP 50mL 香水 2個セット 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 42分に出品され03月13日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,184円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セットランバン LANVIN エクラ ドゥ アルページュ EDP 50mL 香水 2個セット 並行輸入品



【商品説明】

・※予告なく商品パッケージが変更となる場合があり、掲載画像と異なる事がございます。予めご了承下さいませ。

・メーカー/ブランド名：ランバン LANVIN

・分類：フレグランス ＞ レディース

・区分：海外製 ・ 化粧品

・商品名：【セット】ランバン LANVIN エクラ ドゥ アルページュ EDP 50mL 【香水】 2個セット



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 14.70 cm

重量 : 550.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。