『N4スタイル ラタンチーズハウス キャラメル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 23時 30分に出品され03月11日 23時 30分に終了予定です。即決価格は8,184円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

N4スタイル ラタンチーズハウス キャラメル



【商品説明】

・原産国:インドネシア

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :59×42×34cm

・本体重量:2000g



【サイズ】

高さ : 37.80 cm

横幅 : 46.20 cm

奥行 : 46.40 cm

重量 : 2.98 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。