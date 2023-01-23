『AIネット ダイヤル式スピードコントローラー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 17時 30分に出品され03月22日 17時 30分に終了予定です。即決価格は8,184円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AIネット ダイヤル式スピードコントローラー



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :14×8×3cm

・本体重量:0.061kg



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。