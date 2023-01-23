『ハクバ Fineseed TOKYO ビジネスバッグ BB1603 A4サイズ対応 16インチPC対応 カジュアルダウンスタイル 通勤 普段【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 54分に出品され03月08日 06時 54分に終了予定です。即決価格は8,184円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハクバ Fineseed TOKYO ビジネスバッグ BB1603 A4サイズ対応 16インチPC対応 カジュアルダウンスタイル 通勤 普段
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ30cmxヨコ39cmxマチ10cm
・ポケットの数:8(外側5/内側3)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
・重量:990g
【サイズ】
高さ : 11.60 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 44.80 cm
重量 : 1.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8184円
454 入札履歴
終了
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