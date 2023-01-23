『アウトドアプロダクツ リュック 30L B4 OD-11142 バックパック スクールリュック スクールバッグ 通勤 通学 大容量 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 13時 06分に出品され03月17日 13時 06分に終了予定です。即決価格は8,184円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ リュック 30L B4 OD-11142 バックパック スクールリュック スクールバッグ 通勤 通学 大容量 ブラック
【商品説明】
・カラー：ブラック ブラック/ホワイト ブラック/ネイビー ブラック/ゴールド
・サイズ：約W32.5×H47×D14cm 対応サイズ：B4、15.6インチ 容量：約30L 重量：約910g
・仕様：ダブルファスナー式開閉 内側：ベルクロ式PCポケット×1 前面：ファスナーポケット×2 側面：フリーポケット×2 チェストベルト
・留め具の種類: ファスナー， 面ファスナー
・素材：ポリエステル（600デニール）
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Abshoo Cute Lightweight Unicorn Backpacks Kindergarten Girls Bookbags(Sky B
¥ 8176
ノースフェイス ラウンディ キッズ ジュニア 子供 リュックサック 遠足 旅行 小学生 幼稚園 保育園 NMJ72358 THE NORTH FACE 2023秋冬
¥ 8176
L.L.Bean(エルエルビーン) エル・エル・ビーン・オリジナル・ブック・パック、プリント キッズ バッグ 通学 遠足 Ripe Plum
¥ 8176
特別価格L.O.L. Surprise! Gold Mini Backpack |10x8x3 Inches好評販売中
¥ 8175
キャラバン ナップジュニアライト ライムグリーン
¥ 8172
サンリオ(SANRIO) ハローキティ キッズリュックM ネイビー， 229318
¥ 8172
レフリック バックパック SCOUT SMALL GRAY
¥ 8169
レフリック バックパック KNAPSACK OLIVE
¥ 8169
【 ミキハウス 】 リュック 13L 女の子 キッズ 子供 リュックサック かばん バッグ ベビー 13-8208-563 パープル
¥ 8168
女の子用 バックパック 子供用 ユニコーン 幼稚園 ランチボックス付き 幼稚園 小学生用 US サイズ: Large 並行輸入
¥ 8165
フォーマルバッグ 4点セット キルティングフラワー HK-1622 ハンドバック・袱紗・サブバッグ・巾着セット
¥ 8165
カリマー デイパック tatra20 Navy/Pink(ネイビー/ピンク)
¥ 8164
ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ブラック)
¥ 8163
ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ブルーカモフラ)
¥ 8163
Blueangle Fiery Azure ドラゴンプリント コンピューターバックパック ? 軽量スクールバッグ US サイズ: 1 【並行輸入】
¥ 8163
キャラバン ナップジュニアライト パープル
¥ 8161
キャラバン リュックサック 02222 ナップJrライト44-57L 190(ブラック)
¥ 8161
シールド18 (ブラック/レッド)
¥ 8159
落札価格8184円
977 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！