『aBALENT アバレント バングル メンズ ハワイアンジュエリー 波 スクロール ハワジュ シルバー925 メンズ 腕輪 シルバーアクセサ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月18日 03時 44分に出品され05月18日 03時 44分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
aBALENT アバレント バングル メンズ ハワイアンジュエリー 波 スクロール ハワジュ シルバー925 メンズ 腕輪 シルバーアクセサ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8183円
501 入札履歴
終了
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