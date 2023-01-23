航海灯 小糸 船尾灯 第2種 ホワイトボディ MLS-4AB2 12V-24V兼用 LED船尾灯 小糸製作所 国土交通省型式承認品 JCI 小型船舶検査 法定備品【コストコ お買い得】

商品情報

2014年1月1日からの航海灯新基準の承認を得た、小糸製作所製LED航海灯の船尾灯MLS-4AB2（第2種）ホワイトボディです。



全長〜20ｍの船舶（ボート・漁船・帆船）に適合する、船尾灯（スタンライト）です。



12V・24Vの区分けは無く、どちらでも両用です。



高能率・長寿命のLEDを採用しています。（小糸製作所従来商品対比 LED素子寿命:4万時間/消費電力:1/10）



レンズ部は、劣化（変色）が少なく、透明度の高いアクリル樹脂を採用し、超音波溶着加工により、機密性を確保して、防塵・防水性を向上させています。



高光束LEDと専用設計光学レンズの新採用により、遠方からの被視認性を向上させ、安全性を高めています。



国土交通省型式承認品 第5182号（12Ｖ・24Ｖ）

日本小型船舶検査機構（JCI）検定合格品

定格電力：2Ｗ

使用電圧：12V・24V両用

取付穴：穴数-3. ピッチ-直径50ｍｍ. 穴径-5.5ｍｍ

取付ねじ：5ｍｍ

取扱説明書 付属

小糸製作所社製