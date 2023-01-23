『ヨネックス レディス テニス パーカー ウィメンズニットウォームシャツ 58104 YONEX【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 05分に出品され03月15日 08時 05分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ストレッチ:

動きを妨げないから集中できる



制電



カラー(メーカー表記):

ワイン(583:プルーン)

ブラック(007:ブラック)



素材:ポリエステル89％、ウール7％、ポリウレタン4％



生産国:中国



2023年モデル



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