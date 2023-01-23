『レザックス 東京ヤクルトスワローズ トートバッグ ブラック YSBB-0539【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 17時 01分に出品され04月26日 17時 01分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レザックス 東京ヤクルトスワローズ トートバッグ ブラック YSBB-0539



【商品説明】

・サイズ:38×33×18cm

・素材:合成繊維(ポリエステル)



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 37.79 cm

奥行 : 53.10 cm

重量 : 1.31 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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