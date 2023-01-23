『ティムコ(TIEMCO) SA JストリームDTT DWF0F オイカワSP バンブー/BU 全長90【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 06時 54分に出品され03月27日 06時 54分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ティムコ(TIEMCO) SA JストリームDTT DWF0F オイカワSP バンブー/BU 全長90



【商品説明】

・ライン:ブレイデッドコア

・ラインカラー:バンブー/バックスキン

・全長:90

・発売年・モデルイヤー: 2021

・部門名: メンズ



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 14.50 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。