『ティムコ(TIEMCO) SA JストリームDTT DWF0F オイカワSP バンブー/BU 全長90【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 06時 54分に出品され03月27日 06時 54分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ティムコ(TIEMCO) SA JストリームDTT DWF0F オイカワSP バンブー/BU 全長90
【商品説明】
・ライン:ブレイデッドコア
・ラインカラー:バンブー/バックスキン
・全長:90
・発売年・モデルイヤー: 2021
・部門名: メンズ
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 14.50 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8183円
890 入札履歴
終了
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