『共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 8畳 北欧 シーリング スポットライト 照明器具 天井照明 GT-DJ-2DW-9WT-2 LED電【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 11時 16分に出品され03月12日 11時 16分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

共同照明 シーリングライト 4灯 6畳 8畳 北欧 シーリング スポットライト 照明器具 天井照明 GT-DJ-2DW-9WT-2 LED電球60W形付 調光 調色 リモコン対応 E26 折りたたみ式 ウッドリング モダン おしゃれ カフェ風 天然木 リビング照明 間接照明



【商品説明】

・【お洒落空間を演出】：簡単なデザインに木の温もりが溢れる洋風シーリングライト。日常照明にも雰囲気作りにも欠かせないアイテム。

・【プルスイッチ付属】：プルスイッチを引っ張ることで、点灯数を全灯→2灯→残り2灯→消灯の順番で切り替えることができます。壁スイッチのないお部屋にも利用できます。

・【角度自由、4色展開】横、縦に回せるので、スポットライトのように狙ったところに光を照らせます。お部屋のインテリアに応じて、ブラウン、

CMR-X0836FG7KB

【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 40.40 cm

重量 : 2.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。