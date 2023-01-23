『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 寝袋 シュラフ 使用温度目安-5度? レイヤード 封筒型シュラフ オールシーズン対応 丸洗い【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 27分に出品され03月16日 21時 27分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 寝袋 シュラフ 使用温度目安-5度? レイヤード 封筒型シュラフ オールシーズン対応 丸洗い
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 30.00 cm
横幅 : 31.50 cm
奥行 : 49.50 cm
重量 : 3.87 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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956 入札履歴
終了
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