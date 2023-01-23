『The Werewolves: The Pact【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 00時 02分に出品され05月09日 00時 02分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

The Werewolves: The Pact



【商品説明】

・9~47人用のパーティーゲーム。

・Werewolves of Millers Hollow の完全セットが1箱に登場!

・高品質の硬質ダンボールゲームピース。



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 26.50 cm

奥行 : 26.50 cm

重量 : 1.17 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ The

Werewolves:

The

Pact