The Werewolves: The Pact【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

The Werewolves: The Pact



【商品説明】

・9~47人用のパーティーゲーム。

・Werewolves of Millers Hollow の完全セットが1箱に登場!

・高品質の硬質ダンボールゲームピース。



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 26.50 cm

奥行 : 26.50 cm

重量 : 1.17 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。