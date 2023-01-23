『プラグマ PRAGMA お財布ポシェット本革ショルダー … (アイボリー)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 22時 11分に出品され04月07日 22時 11分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラグマ PRAGMA お財布ポシェット本革ショルダー … (アイボリー)



【商品説明】

・お財布ポシェット本革ショルダー

・ストラップの種類: ショルダー， 調節可能

・メイン素材: レザー

・表地: レザー，合成皮革，本革



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 16.19 cm

奥行 : 28.60 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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お財布ポシェット本革ショルダー

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(アイボリー)