『たまひよSHOP アーバンリサーチ ドアーズ 3WAY マザーズリュック サコッシュ付き URBAN RESEARCH DOORS【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 21時 46分に出品され04月17日 21時 46分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料無料 アーバンリサーチ ドアーズ3WAYマザーズリュックサコッシュ付き URBAN RESEARCH DOORS たまひよ 通販 Benesse ベネッセ マタニティ マザーズバッグ

本体／高さ約40（cm）・幅約28（cm）・奥行き約15（cm）・容量約約13（Ｌ）

サコッシュ／高さ約19（cm）・幅約28（cm）・マチ約5（ｃｍ）

セット内容／リュック×1、サコッシュ×1

対象年齢／出産準備〜6歳代（未就学）

素材／表生地、裏生地：ポリエステル、ファスナー：ポリエステル・ナイロン、スライダー、Ｄカン、カシメ、内側引手：亜鉛合金、ホック：亜鉛合金

生産国／中国

ブランド／アーバンリサーチ ドアーズ

ナイロン使用

アーバンリサーチドアーズ各店舗では購入できません。

リュックの表面・裏面ともにはっ水加工を施しています。

製品の一部にナイロンを使用しています。アレルギーをお持ちのかたは十分ご注意ください。