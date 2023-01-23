『ウェルカムウッド EPW90-UB 長さ 90cm 高さ 24cm 奥行 29cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 14時 23分に出品され03月22日 14時 23分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウェルカムウッド EPW90-UB 長さ 90cm 高さ 24cm 奥行 29cm
【商品説明】
・EPW90 エクステリアプランター 容量・約35リットル
・使用方法 : 土を直接入れて野外で使用できます!
・内寸 長さ84cm×奥行き23cm×深さ18cm
・外寸 長さ90cm×奥行き29cm×高さ24cm
・日本製
・色はアンバーブラウン
【サイズ】
高さ : 27.00 cm
横幅 : 32.99 cm
奥行 : 94.01 cm
重量 : 10.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
模様付 丸 深型 グリーン系 おしゃれ 植木鉢 大型 L 37cm 28リットル
¥ 8182
縦すじ模様付 丸 深型 黒茶系 おしゃれ 植木鉢 大型 L 38cm 25リットル
¥ 8182
縦すじ模様付 丸 深型 ホワイト系 おしゃれ 植木鉢 大型 L 38cm 25リットル
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模様付 つぼ型 植木鉢 黒系 大型 L 38cm 26リットル
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グリーンベース ホワイト (品番：GUY-926WH)(L-2)荷姿3辺計170cm以下 東谷
¥ 8182
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植木鉢 おしゃれ 陶器鉢 トールラウンド S (2色) 25cm 8号 受け皿付 穴あり プランター 鉢 室内 屋外 鉢植え 観葉植物 塊根植物
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植木鉢 おしゃれ セメント フォリオアルトエッグS (2色) 31cm 10号 穴あり プランター 鉢 室内 屋外 鉢植え 観葉植物 多肉植物 塊根
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植木鉢 おしゃれ プラスチック 軽い ボルドー M(2色) 40cm 13号 プランター 鉢 室内 屋外 鉢植え 観葉植物 多肉植物 塊根
¥ 8181
北欧 おしゃれ セラミック製 多肉ポット 水抜き穴付き シンプル 大口径 クリエイティブ 室内 卓上 玄関 リビング インテリア 落地 ins風 置物 ガーデン
¥ 8181
落札価格8183円
326 入札履歴
終了
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