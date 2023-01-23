『ogawa(オガワ) テント用 PVCマルチシート(ピスタ5、リサーピア3用 270cm×270cm用) 1405【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 07時 02分に出品され03月14日 07時 02分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ogawa(オガワ) テント用 PVCマルチシート(ピスタ5、リサーピア3用 270cm×270cm用) 1405
【サイズ】
高さ : 7.50 cm
横幅 : 25.70 cm
奥行 : 37.90 cm
重量 : 3.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8182円
186 入札履歴
終了
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