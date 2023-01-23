『ペキュート Pecute ペット キャリーバッグ 猫用 犬用 リュック メッシュ窓 通気性 拡張可能 2WAY ペットハウス ケージ 折り畳【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 07分に出品され03月18日 19時 07分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペキュート Pecute ペット キャリーバッグ 猫用 犬用 リュック メッシュ窓 通気性 拡張可能 2WAY ペットハウス ケージ 折り畳
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 1.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8182円
607 入札履歴
終了
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