『Hapyson(ハピソン) YF-202-W チェストライトミドル ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 20時 37分に出品され04月07日 20時 37分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hapyson(ハピソン) YF-202-W チェストライトミドル ホワイト
【商品説明】
・使用温度範囲：-10～40
・使用電池：リチウムイオンポリマー電池
・充電時間：約7時間
・防水：IPX5（防噴流型）
・電池寿命：強点灯・連続約3時間、弱点灯・連続約15時間
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 9.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8182円
640 入札履歴
終了
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