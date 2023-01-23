『シマノ(SHIMANO) ライン オシア8 400m 3.0号 5カラー LD-A81S 釣り糸 ライン 3号【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 17時 02分に出品され04月29日 17時 02分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマノ(SHIMANO) ライン オシア8 400m 3.0号 5カラー LD-A81S 釣り糸 ライン 3号



【商品説明】



・カラー:5カラー

・号数(号):3.0

・最大強力:63lb (28.6kg)

・素材/PE

・長さ(m):400