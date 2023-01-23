『シマノ(SHIMANO) ライン オシア8 400m 3.0号 5カラー LD-A81S 釣り糸 ライン 3号【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 17時 02分に出品され04月29日 17時 02分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シマノ(SHIMANO) ライン オシア8 400m 3.0号 5カラー LD-A81S 釣り糸 ライン 3号
【商品説明】
・カラー:5カラー
・号数(号):3.0
・最大強力:63lb (28.6kg)
・素材/PE
・長さ(m):400
シマノ(SHIMANO) ライン オシア8 300m 6.0号 SWネイビー LD-A71S 釣り糸
¥ 8180
Triple Fish モノフィラメントリーダー 25ポンド / 11.3kg Test.020インチ / 0.50mm 直径 カモ 50ヤ
¥ 8180
VARIVAS(バリバス) PEライン アバニ キャスティング SMP スーパーマックスパワー 300m 6号 MAX 90lb
¥ 8180
ティムコ(TIEMCO) ライン SA スープラ JストリームDTT DT4F ウィロー
¥ 8180
よつあみエックスブレイド(X-Braid) スーパー ジグマン X8 600m 1号 20lb5カラー
¥ 8179
ダイワ(DAIWA) PEライン UVFソルティガセンサーX12EX+Si 1号 200m 5カラー(カラーマーキング付)
¥ 8179
ささめ針(Sasame) ヤイバウルフバッカン 40cm ピンクスペシャル
¥ 8178
ダイワ(DAIWA) LT タックルバッグ D36(A) ブラックカモフラージュ
¥ 8177
OWNER(オーナー) 仕掛け ハヤ・ヤマベ毛鈎仕掛 7本 5.4m 30721
¥ 8177
VARIVAS(バリバス) PEライン アバニ キャスティング SMP スーパーマックスパワー 300m 3号 MAX 50lb
¥ 8177
ティムコ(TIEMCO) フライライン サイエンティフィック アングラーズ エリアブースター WF 85FT 25.9m #6 160グレイ
¥ 8176
ティムコ(TIEMCO) ST OH&Dエボ ST16G/SH7S S1/S2
¥ 8176
Rapala(ラパラ) PEライン ラピノヴァX マルチゲーム 150m 1.0号 20.8lb 4本編み ライムグリーン RLX150M1
¥ 8176
ティムコ(TIEMCO) SAフリークエンシィ トラウト WF8F BUCK 121866
¥ 8175
Heartland-k.k タイラバタングステン 60g 3個 80g 2個 カラー レインボー
¥ 8175
ティムコ(TIEMCO) ST OH&Dエボ ST20G/SWT6I インターミディエイト
¥ 8175
釣り具 ティムコ(TIEMCO) SA プロフェッショナル ヤマメ DT3F ピンク
¥ 8171
VARIVAS(バリバス) PEライン アバニ ジギング10×10 マックスパワーPE X8 600m 1.5号 28.6lb 8本 10色
¥ 8171
落札価格8182円
531 入札履歴
終了
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