『祭せん 腹掛股引上下セット 黒 L 大人用男女兼用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月04日 06時 14分に出品され05月04日 06時 14分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
祭せん 腹掛股引上下セット 黒 L 大人用男女兼用
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8182円
3 入札履歴
終了
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