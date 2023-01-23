『ルクス 本革ワンショルダーバッグ vinb-20c58n レディース ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 23時 40分に出品され03月27日 23時 40分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルクス 本革ワンショルダーバッグ vinb-20c58n レディース ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.50 cm
横幅 : 39.10 cm
奥行 : 55.79 cm
重量 : 1.21 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8182円
770 入札履歴
終了
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