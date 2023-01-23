『シンワ測定(Shinwa Sokutei) カウントメジャー E20-S 75422【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 05分に出品され03月25日 07時 05分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シンワ測定(Shinwa Sokutei) カウントメジャー E20-S 75422



【商品説明】

・測定範囲:10km

・目盛単位:10cm



【サイズ】

高さ : 14.60 cm

横幅 : 23.40 cm

奥行 : 60.20 cm

重量 : 2.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。